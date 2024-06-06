リアドロ　アロマキャンドル　母のぬくもり　【新品未使用】

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商品詳細
リアドロのアロマキャンドルです。キャンドルとして使用しなくても、素敵な香りを楽しめます。新品未使用ですが、箱などは付属しませんので予めご了承ください。新品未使用ですが細かな傷など気になる方はご購入をご遠慮ください。重量...〜49g香り...ベリー類、バニラ、チョコレート、蜂蜜のノートが香るフローラルなフレグランスです。母の愛のような甘い香りです。
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