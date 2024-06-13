FitLine Munogen フィットライン　モノジェン 二個セット

FitLineMunogenフィットライン モノジェン二個セット■原産国 ドイツ■容量 60カプセル■賞味期限 2024年2月■成分ブドウ・リンゴエキス、アマランサス、ウォーターメロンパウダー/L-アルギニン、HPMC（植物由来カプセル）、高級脂肪酸（ステアリン酸）、ビタミンB12、ビタミンB6、葉酸、香料■飲み方1日2カプセルを十分な量の水と一緒にお飲みください。即購入OK商品をご覧頂き、ありがとうございます■その他、多数のプライズ商品を出品しています！まとめ買いの場合は少しお安く致します是非ご覧ください！！



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