★新品4本セット★KADASON スカルプシャンプー カダソン

ご覧いただきありがとうございます。頭皮環境で悩んでる方にオススメの商品です。★土日祝も365日発送OK★★ご購入当日または翌日のスピード発送★★安心の匿名ヤマト宅急便発送★★即購入OK★＜商品状態＞新品未使用未開封品＜商品説明＞◆特徴◆99%天然由来成分配合（医薬部外品）◆内容量◆250ml◆使用上の注意◆・傷やはれもの、湿疹等、異常のある時は使用しないでください。・お肌に合わないとき、使用中・使用後、日光にあたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常が現れたときは使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談下さい。そのまま化粧品類の使用を続けますと悪化することがあります。・目に入らないようにご注意ください。目に入った場合位は、こすらずに洗い流してください。・極端に高温または低温の場所、直射日光を避けて保管してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。◆ご利用を控えて欲しい方◆・アトピー性皮膚炎の方※アトピー性皮膚炎の方は、殺菌成分（サリチル酸）によりヒリヒリする場合があります。＜その他＞複数本ご購入希望の方はさらにお安くお買い求めいただけます。希望の本数、内容が出品されていない場合はお手数ですが、コメントをお願いします。※商品のパッケージ・デザイン等が今後予告なく変更になる場合がございます。容量や成分等、商品内容に違いはございませんので予めご了承くださいませ。脂漏性皮膚炎KADASONスカルプシャンプー250mlカダソン薬用スカルプシャンプーカダソンシャンプーカダソン薬用トリートメントカダソントリートメントカダソンリンスKADASONスカルプシャンプー250mlKADASONSCALPSHAMPOOカダソンカドソンシャンプーリンス頭皮皮脂汚れさっぱり新品新品未使用ワイズセット



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