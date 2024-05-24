イヴ・サンローラン　クチュール　カラークラッチ　5 デザートヌード

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カラー···ブラック頂き物で何度か使用しましたが、使いこなせず。。。固めで、マットな物が多く、ニュアンスカラーという感じです。ラメはアクセントに使いやすい感じかと思います。濃い色はラインの様に使用したり、アイブローにも使用できるのだと思います！右下のシャドウ少し欠けている部分があります。箱は無く、プチプチで包んで発送させて頂きます！お値下げ可能質問などありましたらお待ちしております。素人保管ですので気になる方はご遠慮下さい。