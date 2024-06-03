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エクエル　パウチタイプ120粒（30日分） 5袋
商品番号 I59818637110
商品名

エクエル　パウチタイプ120粒（30日分） 5袋
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 7,425 円
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商品詳細

新品未開封內容量：120粒（30日分）x5袋女性の健康と美容をサポートする成分、大豆イソフラボン。
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