シャネル ブルー ドゥCHANEL BLEU DE EDT 香水 100ML

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ご覧いただきありがとうございます。商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年6月新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。自由に生きる男に敬意を払う、魅惑的なアロマティックウッディフレグランス。ブルーのボトルに入った、時代を超越した香り。2014年の夏、発売以来大人気のメンズ香水。国内では未発売の大容量サイズとなっております。シャネルから洗練された深く無限の自由を表現した現代的な香りです。さわやかなシトラスと暖かいシダーでウッディかつ官能的でオリエンタルな香り。「ブルードゥシャネル」は、束縛から解放され、自由を手に入れた男性を称えるフレグランスです。落ち着いたセクシーな大人の男性的な香りは、パートナーにつけてほしいと女性から人気の高いフレグランスです。また、全体を通してそんなに癖が強くなく、バランスがいい香りは、女性がつけても好印象な香りです。中央に刻まれた「BLUEDECHANEL」のロゴが高級感あふれる一品です。香調トップ：グレープフルーツ、ピンクペッパー、ペパーミント、ナツメグ等ミドル：シダー、ドライノート、ベチバー、ジンジャー、ジャスミンラスト：パチョリ、フランキンセンス、サンダルウッド、ラブダナム等☆複数購入すれば、値下げする事ができます！☆他にも色々商品を出品しておりますので、ホームページからご覧ください！【注意事項】海外並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。送料無料！安心メルカリ便！コメントなし、即購入OK！