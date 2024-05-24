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ダブルビー ミキハウス ロンT 長袖 Tシャツ サーフィン 白 男の子 140
商品番号 C41394894132
商品名

ダブルビー ミキハウス ロンT 長袖 Tシャツ サーフィン 白 男の子 140
ブランド名 ダブルビー
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダブルビーのロンTです。袖がマルチでかわいいです(^^)サラッとした肌触りで通気性がよく、汗をしっかりと吸収し、洗濯しても傷みにくく型崩れしにくい丈夫な天竺素材。かすれ調のプリント、色合いが涼しげで、季節の変わり目に便利。新品未使用未開封。ミキハウスダブルビーロンT長袖Tシャツ春秋通学男の子白マルチ140
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