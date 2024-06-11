【真作】岸竹堂/旭日舞鶴図/飛鶴図/掛軸/名家伝来/AA-113



商品情報】岸竹堂/旭日舞鶴図/飛鶴図/掛軸☆宝船☆AA-113の通販 by ...



岸竹堂 旭日舞鶴図 飛鶴図 掛軸 名家伝来 AA-113



岸竹堂 旭日舞鶴図 飛鶴図 掛軸 名家伝来 AA-113



真作】岸竹堂/旭日舞鶴図/飛鶴図/掛軸☆宝船☆AA-113 | wic-capital.net



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岸竹堂 旭日舞鶴図 飛鶴図 掛軸 名家伝来 AA-113



真作】山元春挙/富士に鶴図/掛軸☆宝船☆AB-301 - 絵画/タペストリー



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真作】森寛斎/波上ホトトギス図/掛軸/名家伝来/U-683 J-



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森寛斎 波上ホトトギス図 掛軸 名家伝来 U-683 J



涌谷作 掛軸 山水 真作 - 絵画/タペストリ



涌谷作 掛軸 山水 真作 - 絵画/タペストリ

【真作】【参考】岸竹堂 幕末・明治の画家。近江生。名は昌禄、字は子和、通称は八郎、号は残夢・虎林等。初め狩野永岳に学び、のち岸連山に師事し、岸家を継ぐ。鳥獣画を能くし、特に虎を得意とする。帝室技芸員。明治30年（1897）歿、72才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 116cm × 幅 53cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。