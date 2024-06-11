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- 赤字特価！9/25迄！nikkan インペリアルB♭ クラリネット 全タンポ革製
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商品詳細
⭐️9/25まで売れなければ削除します。nikkan(YAMAHA)のクラリネットになります。中古で譲って頂いて２、３回使用しました。メンテナンスしてタンポも全て革製の物へ交換して頂いたものを譲り受けました。こちらも中古ですが、マウスピース(5RV、ジョイントコルク交換しました)リガチャーとキャップもお付けしますのですぐにお使い頂けます。全タンポ交換だけでも３万円以上かかります。革製だと更に5000円以上掛かると思います。マウスピース、リガチャー、キャップも新たに購入するとお値段します。8/30にこちらのケース内に新品の楽器用の消臭剤を1本いれました。以上を考えるとかなりお買い得です！よろしくお願いします。
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