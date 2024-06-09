ベンタスブラック 6X ベロコア 1Ｗ　テーラーメイドスリーブ付

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商品詳細
VENTUSBLACKvelocore6Xテーラーメイドスリーブ付きフジクラベンタスブラックベロコアステルス2ドライバーのカスタムシャフトで購入し、数ラウンドほど使用しましたが、少し硬いので買い換えに際し、出品しました。◎ドライバー用◎フレックス:X◎総重量:約125g◎長さ:ステルス2ヘッド装着時45.75インチ◎ベロコア◎グリップ:CADERO(良好)キズや塗装の剥がれ等も無く、良い状態ですがあくまでも中古品ですので、ご理解いただきご購入下さい。◎大幅な値下げは難しいですが、少しの値下げは考えさせて頂きます。テーラーメイド人気モデル···ステルス2種類···ドライバー、スリーブ付きシャフト、シャフト、グリップ利き手···右対象···メンズ
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