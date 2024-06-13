ヨネックス　テニスシューズ

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商品詳細
ヨネックスレディースパワークッションソニケージ3ワイドGCテニスシューズ。オムニクレーコート用。新品です！サイズが合いませんでしたので、出品します。付いていた札は切ったので、紙のみ入れてあります。対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···24〜24.5cm
http://narcologia.ru/goods/manufacture219441.html
http://narcologia.ru/goods/procurement886633.html
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