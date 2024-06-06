アンダーアーマー ラインテープ ホワイト ユニバーサルハーフコート

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商品詳細
ユニバーサルハーフコート(新品未使用品)サイズ M身長 167〜173cm胸囲 89〜95cmフロント上下開閉のダブルジッパーです♪襟、フード内側はフリースで暖かいです♪平置きで採寸(素人)着丈約85cm（襟〜裾）裄丈約88cm（襟中央〜袖先）試着のみですが、自宅保管してましたので、ご理解のある方の購入検討お願いします♪#アンダーアーマー#ハーフコート#防寒着 #冬服
http://narcologia.ru/goods/forthcoming530792.html
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