ナイキ　マンチェスターユナイテッド　パーカー

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Mサイズ※※※両袖先のベルト部、マジックテープ破損、くっつきませんので、リペア必要になります。※アウター、ボトムについて出品にあたり、クリーニング等は行っておりません。着用後洗濯は行いましたが、長い期間ハンガー掛け、衣装ケースにて保管しておりましたので家庭臭等あるかもしれません。撮影後は畳んでビニール袋にて保管となりますので、シワ等も出ると思いますので、予めご了承ください。