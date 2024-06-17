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ナイキ　マンチェスターユナイテッド　パーカー
商品番号 R55676731521
商品名

ナイキ　マンチェスターユナイテッド　パーカー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

Mサイズ※※※両袖先のベルト部、マジックテープ破損、くっつきませんので、リペア必要になります。※アウター、ボトムについて出品にあたり、クリーニング等は行っておりません。着用後洗濯は行いましたが、長い期間ハンガー掛け、衣装ケースにて保管しておりましたので家庭臭等あるかもしれません。撮影後は畳んでビニール袋にて保管となりますので、シワ等も出ると思いますので、予めご了承ください。
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