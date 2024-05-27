【新品未開封】2023 WBC ヌートバー ボブルヘッド

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商品詳細
野球チーム···野球日本代表WBCで大活躍したラーズヌートバー選手のボブルヘッドです。foco社製です。223個の限定販売品で既に完売しております。超レア物なのでこの機会にぜひ！WBC侍ジャパンMLBフィギュアバブルヘッドメジャーリーグ
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http://narcologia.ru/goods/financier923660.html
http://narcologia.ru/goods/composite296054.html
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