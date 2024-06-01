サッカー　ベンチコート\u0026ピステセット　160

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サイズアウトしたため出品いたします。2着ともワンシーズンのみ4〜5回程度着用しました。素人確認ですが目立った汚れやほつれは見当たりませんでした。＊ベンチコートメーカー：アンブロサイズ:160色：黒フードは着脱可能です。＊ピステメーカー:アンブロサイズ:160色:ブルー⚠️写真9枚目のタグの裏に名前が書いてあるためこちらのタグは切り取って販売します。ご了承ください。⚠️2着セットでの出品になります。☆中古品であり自宅保管していたものですのです。御理解いただける方のみご検討をよろしくお願いしますm(__)m☆丈···長袖カラー···ブラック種類···ピステ・防寒ウェア