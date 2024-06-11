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○YONEXポリツアーファイア125 12Ｍ×4セット
商品番号 A67531161427
商品名

○YONEXポリツアーファイア125 12Ｍ×4セット
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロールガットから12Mカットしてお渡しします。ゲージ1.25mm【インプレッション評価】球離れはやや早く、ボールの重さはあまり感じない軽めの打球感。テンポよくスパーン!と弾いてストローク展開するのに向いています。✳️匿名配送の場合プラス100円にて対応します。事前にお知らせください。
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