○YONEXポリツアーファイア125 12Ｍ×4セット

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商品詳細
ロールガットから12Mカットしてお渡しします。ゲージ1.25mm【インプレッション評価】球離れはやや早く、ボールの重さはあまり感じない軽めの打球感。テンポよくスパーン!と弾いてストローク展開するのに向いています。✳️匿名配送の場合プラス100円にて対応します。事前にお知らせください。
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