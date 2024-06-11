キャロウェイ ローグ st MAX D 10.5° SR【新同品】

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ご覧頂きありがとうございます。キャロウェイローグSTMAXD10.5°SR純正VENTUS付きのドライバーです。ロフト:10.5°重さ305g ヘッド体積460㎤シャフト:VENTUS5forCallawayフレックス:SRシャフト重量50ｇ シャフトトルク4.6中調子 バランスD3 クラブ長さ:45.5インチ発売時の定価は86,900円（税込み）です。練習場で1回だけ使用した超美品です。フェースやソール、クラウンには目立つ傷はありません。とはいえ、あくまで中古品ですのでこの点はご理解下さい。返品や返金には応じかねます。付属は純正ヘッドカバーとレンチおよび有賀園ゴルフA-NET・（株）イーエスティーの保証書をお付けします。段ボールに梱包し、お届け致します。ご検討、宜しくお願い致します。他にも出品中です、是非ご覧ください。