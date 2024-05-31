【希少】adidas SCバスティア ラファエル サッカー ゲームシャツ ブルー

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チームSCBASTIA/SCバスティア商品説明リーグ・ドゥのSCバスティアからadidas製ラファエル背番号7番サッカーゲームシャツサッカーファン必見のコレクターズアイテムカラーブルー/青素材ポリサイズメンズXSサイズ肩幅約45cm身幅約44cm着丈約68cm袖丈約16cm素人採寸のため参考程度にお願い致します。コンディション比較的綺麗なコンディションですが背番号/ネームややスレ、内タグ欠損しております。古着をご理解頂ける方のみお願い致します。サイズ、イメージ違いなどの指摘はご遠慮ください。注意事項完璧、美品を求める方はトラブル防止のためご購入をご遠慮下さいませ。メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。郵便物の破損、紛失、不着の際の補償は出来兼ねます。スウェットご理解同意出来る方のみお願い致します。#ゲームシャツ#ユニフォームヴィンテージ80s90sイングランド代表柴田ひかり