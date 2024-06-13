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フェルナンデス　ストラトキャスター
商品番号 U10254020051
商品名

フェルナンデス　ストラトキャスター
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態:傷、汚れあります。画像でご確認下さい。フレットに音のシールが貼ってあります。音:問題無くでます。ケース:無し※中古品のためNCNRでお願い致します。タイプ···ストラトキャスタータイプ
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