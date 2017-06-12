1998年フランスW杯ブラジル代表ナイキユニフォーム

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商品詳細
1998年のフランスワールドカップブラジル代表のナイキ製ユニフォームです。知り合いのクリーニング店に特別に透明カバーを作ってもらい、自宅にて展示保管してました。丈...半袖カラー...イエロー
http://narcologia.ru/goods/scissoring488296.html
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