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リヴァプール 19、20シーズンユニフォーム
商品番号 L43099474580
商品名

リヴァプール 19、20シーズンユニフォーム
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リヴァプールの19-20シーズンのホームユニフォームとなります。何度か着用しているため画像からもわかる通り剥がれてしまっている部分もありますのでご了承ください。丈···半袖カラー···レッドチーム名/国外···リヴァプールFCリーグ···プレミアリーグサイズ···M
http://narcologia.ru/goods/slide723787.html
http://narcologia.ru/goods/kindness578605.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce303955.html

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