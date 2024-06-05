リヴァプール 19、20シーズンユニフォーム

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商品詳細
リヴァプールの19-20シーズンのホームユニフォームとなります。何度か着用しているため画像からもわかる通り剥がれてしまっている部分もありますのでご了承ください。丈···半袖カラー···レッドチーム名/国外···リヴァプールFCリーグ···プレミアリーグサイズ···M
http://narcologia.ru/goods/slide723787.html
http://narcologia.ru/goods/kindness578605.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce303955.html
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