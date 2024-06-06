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ソフトテニス　KPIボールバスケットセット
商品番号 X32137529403
商品名

ソフトテニス　KPIボールバスケットセット
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,799 円
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商品詳細

2023.6.11購入しました。注意！ラケットは付属しません。【KPI(ケイピーアイ)KPIオリジナルボールカート(専用ケース付き)KPIBC01】シャトルコックやテニスボールのノック練習に便利なカート。軽量かつコンパクトに収納可能。■テニスボールでは約100球、シャトルコックでは約180球を収納可能。■ノッカーの身長に合わせた5段階の高さ調節機能。■コート内の移動に便利なキャスター搭載。■未使用時はコンパクトに収納し持ち運び可能。商品説明使用サイズ:高さ98〜78cm×横36cm収納サイズ:高さ90cm×横27cm重量:バッグ：約1.0kg、フレーム：約3.0kg素材:バッグ：ポリエステル、フレーム：ステンレススチール
http://narcologia.ru/goods/forthcoming848092.html
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