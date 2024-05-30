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KooGa ラグビー フィジー代表 ユニフォーム
商品番号 R25445489520
商品名

KooGa ラグビー フィジー代表 ユニフォーム
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 1,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】　kooga【商品】ユニフォーム　ゲームシャツ【商品説明】大人気のフィジー代表のユニフォームです。【素材】ポリエステル　100%【カラー】ホワイト【生産国】CHINA製【サイズ】M大きめ着丈73㎝身幅57㎝肩幅ラグラン仕様平置き採寸素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。【状態】状態は良いです。自宅保存のため、気になる方はご遠慮ください。それでも良いと思う方にご購入お願いします。即購入OKです。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/conception133757.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric254345.html
http://narcologia.ru/goods/preference846538.html

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