FC琉球ユニフォーム長袖

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商品詳細
FC琉球のユニフォーム長袖で、サイズはSで着丈68cm身幅52cmです。JFL時代の物で長袖は貴重だと思います。コレクション整理のため出品しました。#FC琉球#JFL#Jリーグ#サッカー
http://narcologia.ru/goods/unusable697674.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle699025.html
http://narcologia.ru/goods/perforce629865.html
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