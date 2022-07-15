《セール》MVP受賞記念Tシャツ　大谷翔平 サイズ L Tシャツ

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商品詳細
エンゼルスタジアム限定販売MVP受賞記念Tシャツ2021年メジャーリーグで最も輝いた男大谷翔平のスクリーンプリントのこちらのTシャツ現地アナハイムにて直に仕入れております。【 Tシャツ詳細 】大谷TシャツSHOTIME-2021MVP記念Tシャツ-MadeinINDIA-綿100%-Men’sL:着丈7４USサイズとなっております。ブランド:NEWERA
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