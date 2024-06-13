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ヨネックス　ラケットバッグ
商品番号 O97582555788
商品名

ヨネックス　ラケットバッグ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスのラケットバッグ（バックパック）です。昨年まで子どもが使っていました。少しだけ擦れや引っ掻き傷があります（写真6.7枚目）。ラケットは2本入ります。シューズ入れあります（写真5枚目）。両サイドにも小物入れられます。寸法　幅約34×高さ約48×奥行き約23cm（素人採寸です、誤差はご了承願います。）自宅保管の中古品です。ご理解の上、ご検討よろしくお願いいたします。種類···ラケットバッグ用途···軟式・ソフトテニス
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