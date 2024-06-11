巨人清原ユニフォームシャツ

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商品詳細
数箇所小さな傷があります（写真参照）が全体的には古い物に良い状態だと思います。古着になりますので神経質な方はご遠慮ください。発送はゆうパケットにて折り畳み発送いたします。サイズFree#teroomレア、ビンテージユニフォーム等出品中です
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