ミズノ MIZUNO DIOS pro-X ブラック限定カラー

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商品詳細
9/28-10/9発送不可です。ミズノMIZUNODIOSpro-Xブラック ソフトテニスラケット限定生産品 カラーブラック性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···00BowBrandのウェットグリップ巻いてますストリングはミズノ(ブラック＆シルバー)2色のストリングを26で張ってます。ラケットケースは未使用です。エッジガード張ってたのでフレームは綺麗ですが、今回、出品にあたりエッジガードを剥がした際に塗装が剥がれた所を補修しました。わかりやすく加工アプリで撮影し、写真6枚目にあります。小傷はわかり易く載せましたが、大きな傷や欠け、ヒビ等は無く、綺麗な方だと思います。気になる方は購入をご遠慮下さい。ミズノのジストと2本ラケットを使い回ししてましたし、部活等の毎日の練習では無くクラブでの使用です。プチプチに包んで発送予定です。送料がかかる為、大きなお値下げは考えておりません。※他サイトにも出品しておりますので、購入前にコメントお願いします。コメントも早い者勝ちとします。又、突然出品を取り消す場合があります。ご了承下さい。
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