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エンゼルス大谷翔平　13奪三振記念のボブルヘッド人形
商品番号 N41468585937
商品名

エンゼルス大谷翔平　13奪三振記念のボブルヘッド人形
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 5,148 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手の13奪三振記念のボブルヘッドの出品です。新品未開封です。2023年4月8日トロント・ブルージェイズ戦で配られた限定ボブルヘッド人形です。即購入歓迎です。お値下げご遠慮ください。ロサンゼルス　エンゼルス#侍JAPAN#侍ジャパン#WBC#NLB#MLB#大谷翔平#トラウト#エンゼルス#Angels#大リーグ#メジャー#村上宗隆#ダルビッシュ有#佐々木朗希#山本由伸#ヌードバー#応援グッズ#ユニフォーム#レプリカユニフォーム#ニット帽#公式グッズプ#オフィシャルグッズ野球チーム···大リーグ・MLBジャンル（スポーツ選手）···野球
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