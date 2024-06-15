スコッティキャメロン　ニューポート　1/500 パター　タイトリスト

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商品詳細
種類···パター利き手···右対象···メンズクラブ種別 パター メーカー名 タイトリスト スコッティキャメロン商品名 タイトリスト ニューポートSCOTTYCAMERONselectNEWPORT1stof50034インチ発売年 2016〜2017年だったかと思います。コースで10回程度使用しました。 使用感ありますが、問題なく使用できます。確認したいこと、交渉等は、コメント欄からお願いします。他フリマサイトにて出品中ですので、お早めに購入願います。また売り違いはご容赦下さい。
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