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スコッティキャメロン　ニューポート　1/500 パター　タイトリスト
商品番号 S40948345576
商品名

スコッティキャメロン　ニューポート　1/500 パター　タイトリスト
ブランド名 スコッティキャメロン
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···パター利き手···右対象···メンズクラブ種別　　パター　メーカー名　　タイトリスト　スコッティキャメロン商品名　　　　タイトリスト　ニューポートSCOTTYCAMERONselectNEWPORT1stof50034インチ発売年　　　　2016〜2017年だったかと思います。コースで10回程度使用しました。　使用感ありますが、問題なく使用できます。確認したいこと、交渉等は、コメント欄からお願いします。他フリマサイトにて出品中ですので、お早めに購入願います。また売り違いはご容赦下さい。
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