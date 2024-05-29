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- Yamaha 17C4 スロート25 トランペットマウスピース
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商品詳細
ヤマハトランペットマウスピース17C4スロート25です。お店に頼んでスロートを25に拡張してもらいました。すぐに違うサイズのマウスピースに変えたため、ほとんど使用していません。状態は良いです。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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