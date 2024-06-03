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ジオブレイク70s
商品番号 P91018231951
商品名

ジオブレイク70s
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年の春頃に購入しました。そこから3ヶ月ほど使用し、部活を引退した後は使用していません。傷については写真をご確認ください。
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