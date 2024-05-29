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掛け軸㉔ 彩色山水 筆者：三浦光陽
商品番号 H41103550125
商品名

掛け軸㉔ 彩色山水 筆者：三浦光陽
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 6,762 円
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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます。父親が営んでいた美術店にて販売しておりましたが、在庫整理の為、出品いたしました。とても良いお品なので、大事に飾ってくださる方にお譲りしたいと願っております。目立つシミ等なく綺麗なほうだと思います。縦約188cm横54cm※長いこと箱に保管していた為多少の劣化ございます。画像にてご確認くださり、ご理解の上ご購入お願いします。
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