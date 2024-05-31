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ラウタロ•マルティネス（インテルミラノ）　ユニフォーム
商品番号 L71403624222
商品名

ラウタロ•マルティネス（インテルミラノ）　ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズLオーセンティック選手用インテル　ラウタロマルティネスユニフォームチャンピオンズリーグ決勝戦マッチデイマーキング付きvsマンチェスターシティ2023海外インポート製品ですので、オフィシャルショップで購入したものではありません。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。状態は良いですが、過度にコンディション気にされる方のご購入はお控えください。ジャパンツアーで来日予定の選手です。観戦時にいかがでしょうか。宜しくお願い致します
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