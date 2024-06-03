レディース右利き初心者用　ミズノ　efil　ゴルフクラブセット　K-1026

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値引き交渉は金額提示の上お願い致します。常識の範囲内で柔軟に対応させて頂きます。バラ売りや入れ替えなどはお受け出来ません。状態などクラブにより違いますので、ご確認の上ご購入下さいませ。【セット内容】■ドライバー1番(12.5度)：MIZUNO/JPXE300/純正カーボンシャフト/Flex-L■ウッド4番(19度)：MIZUNO/efil/純正カーボンシャフト/Flex-L7番(23度)：MIZUNO/efil/純正カーボンシャフト/Flex-L■ユーティリティ5番(28度)：MIZUNO/efil/純正カーボンシャフト/Flex-L【状態】ヘッド ：細かい使用傷や色剝げなどありますが使用上問題ありません。シャフト：目立つ傷汚れは無く状態は良好です。グリップ：良好です。■アイアン7.8.9.P.S：MIZUNO/EURUS/純正カーボンシャフト/Flex-L【状態】ヘッド ：細かい使用傷がありますが使用上問題ありません。シャフト：目立つ傷汚れは無く状態は良好です。グリップ：良好です。■パター：MIZUNO/efil/カーボンシャフト【状態】ヘッド ：細かい使用傷がありますが使用上問題ありません。シャフト：傷や擦れ等ありますが使用上問題ありません。グリップ：良好です。■キャディバッグ：kolwin【状態】※フードに若干のベタあり。他、細かい使用傷や汚れ、スレ、皺などありますが、目立つ程では無くファスナー開閉も問題ありません。中古品ですがまだまだ十分ご使用頂けるキャディバッグです。以上ゴルフクラブ10本+キャディバッグのセットです。クラブ＋バッグの総重量は約6.3㎏です。これからゴルフを始める方にピッタリかと思います。