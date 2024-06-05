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⑧セット❤Pペーパー 60枚　新品　A4サイズ インクジェット対応　並口
商品番号 Q20119103250
商品名

⑧セット❤Pペーパー 60枚　新品　A4サイズ インクジェット対応　並口
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 14,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⑧×60=480480+3→483ダンボール発送。ダンボールは廃材等使用します。PペーパーA4サイズ★インクジェット対応★写真はイメージです❤ボール紙に挟み補強し、ビニール袋にいれ発送致します。贈り物などにはご使用にはなれません。ご自身でお使いください。新品60枚入り4200円→3900円梱包材料は新品のものが基本ですが時には廃材のものも使います。廃材のものも分厚さや水を通しにくいものなど理由があって使っています。お任せくださいね！片面ホワイトボール紙・透明袋は購入した新品のもの使用です★【再度…お願い】送料無料・割引き既にしていますので更に値引き交渉はお断りします。到着後、ビニール袋開封時pペーパーを傷つけないように気をつけてくださいヽ(^0^)ノパネルシアター売り主様もこちらのPペーパーを皆さんご購入してくださっています♪#パネルシアター#保育#保育教材#保育パネルシアター#パネルシアター保育#保育士#保育園#幼稚園#誕生会#ペープサート#ハンドメイド
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