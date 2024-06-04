入園入学グッズオーダー受付ページ*レッスンバッグ体操着袋*ハンドメイドゆめかわ

こちらのページは入園入学グッズのオーダー受付ページになります。オーダーのご希望やご質問等ございましたらこちらのページのコメント欄へよろしくおねがいします(^^)■オーダー、ご購入前にお手数ではございますが、必ずプロフィールページをご確認くださいませm(__)m写真のデザインの他にも作成可能です。(生地や材料の在庫があれば過去の品物からご指定いただくことも可能です。)こちらのデザイン(後面は無地)のレッスンバッグ(縦30×横40(底横幅は35cm)×マチ5)で3300円になります。基本寸法やオーダーについての詳細はプロフィールに載せてありますので、コメント前に必ずご確認をよろしくおねがいします。最後の写真のような、違う色の糸が織り込まれていることがございます。生産段階でのものになりますので、ご了承いただける方のみご購入をよろしくおねがいします。(気になる方は購入はお控えくださいませ)ランチョンマット、マチが大きいもの、お弁当袋は作成しておりません。基本サイズから大きく変わるものや、細かい仕様希望等にはお応え出来ない場合がございます。



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