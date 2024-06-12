Razer Seiren mini コンデンサーマイク超コンパクト設計 ゲーミン

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商品詳細
種類···マイクRazerSeirenminiコンデンサーマイク超コンパクト設計ゲーミングマイクUSBマイク配信用単一指向性クリアサウンドBlack購入価格 6420円数回使用しましたが、布を被せ直接には使用してません消毒済みですが抵抗がある方はご遠慮ください⚠️返品はご遠慮ください
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