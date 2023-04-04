中居木工　折りたたみすのこベッド

中居木工折りたたみベッドすのこベッド約197×90×23㎝（長さ×幅×高さ）ヘッドボードつけたときは長さ約199㎝ヘッドボードは外しておきますネジで付けるだけのものです。小傷、日焼け等はあります。来客用に数回使用しました。自宅保管ですご理解頂ける方よろしくお願いします



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