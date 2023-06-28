アルテック　stool60　ファブリック　SEMPRE

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アルテックartekstool60座面ファブリックALVARAALTOデザインSEMPREにて購入。正規品です。三本脚W400×D390×H440mm/座板φ350×T29mm座面がオレンジのファブリックで座り心地フワフワの人気のstool60、三本脚は、色褪せることない無駄のない美しいデザインで北欧家具代表のスツールです。購入してからほぼインテリアとして置いていて、上にハンドメイドのカバーをつけていたので、オレンジのファブリックはとてもキレイな状態です。脚には小傷などがみられますが大きなダメージはありません。座面ファブリックは、レアで入手困難かと思います。アルテックなど北欧家具をお好きな方、大切にしてくださる方にお譲り致します。中古品にご理解あるかたのみ、ノークレーム、ノーリターンでご購入よろしくお願いいたします。