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- ☆新品☆ 桂由美 半月おもてなし揃5セット
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商品詳細
お盆5、お椀5、箸5のセットですお椀：直径約14.5cmお盆：22.5×20.0cm⚠️新品ですが長期自宅保管品です⚠️箱にマジックで字書いてあります(写真9枚目)⚠️箱に凹みや破れ、汚れあります(写真10枚目)種類···汁椀素材···漆器形状···丸桂由美お椀セットお盆お椀お箸
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