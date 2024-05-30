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☆新品☆ 桂由美 半月おもてなし揃5セット
商品番号 P41309377030
商品名

☆新品☆ 桂由美 半月おもてなし揃5セット
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,763 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お盆5、お椀5、箸5のセットですお椀：直径約14.5cmお盆：22.5×20.0cm⚠️新品ですが長期自宅保管品です⚠️箱にマジックで字書いてあります(写真9枚目)⚠️箱に凹みや破れ、汚れあります(写真10枚目)種類···汁椀素材···漆器形状···丸桂由美お椀セットお盆お椀お箸
http://narcologia.ru/goods/sci-fi14647.html
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