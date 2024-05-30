ミルクガラスマグカップ(FireKing )

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商品詳細
ファイヤーキングのオフホワイトのミルクガラス2つセット。アンティークショップにて数年前に購入。ほぼ未使用。ヴィンテージにご理解ある方よろしくお願いいたします。サイズ 200cc底面の写真が、不明瞭なので記載します。ANCHORHOCKINGFire-KingWAREMADEINU.S.A47もうひとつはOVENFire-King9
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