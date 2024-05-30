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ミルクガラスマグカップ(FireKing )
商品番号 N54210703959
商品名

ミルクガラスマグカップ(FireKing )
ブランド名 ファイヤーキング
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイヤーキングのオフホワイトのミルクガラス2つセット。アンティークショップにて数年前に購入。ほぼ未使用。ヴィンテージにご理解ある方よろしくお願いいたします。サイズ　200cc底面の写真が、不明瞭なので記載します。ANCHORHOCKINGFire-KingWAREMADEINU.S.A47もうひとつはOVENFire-King9
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