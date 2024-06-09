M021★2Pソファ★2人掛けソファ★IDC大塚製★ソファ★幅1600ｍｍ

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「無料配送エリア外の方は、商品代金に送料分を上乗せいたしますので、購入前に必ずコメントください。」無料配送エリア（1F、エレベーターありの環境です。）・愛知県：春日井市 小牧市 豊山町 名古屋市追加配送料+4400円エリア（1F、エレベーターありの環境です。）・愛知県：北名古屋市 瀬戸市 尾張旭市 犬山市 岩倉市※上記エリア外でも近い場合はお安く自社配送ができる場合がありますのでお気軽にコメント下さい。※搬入経路可能かご確認した上でのご購入宜しくお願い致します。 不明な点がございましたらコメント宜しくお願い致します。追加配送料は発生しますが、階段上げ可能です。階段上げご希望の方は必ず事前に階数をコメントでお願いします。※メゾネットや一軒家の室内階段は対応不可。直接取りに来ていただける方、大歓迎です。2.000円お値引きいたします！当方、愛知県春日井市からの出品です。その他のエリアは、別料金+18,500円で「梱包・発送たのめる便」での配送になります。商品名 ：2人掛けソファメーカー ：IDC大塚モデル ：シネマN2 オーク材フレームサイズ ：幅1600×高さ820mm×奥行720mm状態 ：中古品(傷汚れ有ります)写真では分からない傷汚れはありますのご理解した上でご検討下さい。配送先やお持ち帰り後のサイズ都合でのご返品はお受けできませんのでご理解お願いします。自社配送の場合は当方のスケジュールの空きから選びいただく必要が御座います。ご希望のお日にちに合わせれない可能性も御座いますので、配送希望の方は必ずご購入前にコメントお願いします。