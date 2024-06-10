折りたたみ桐すのこベッド　シングル　天然桐すのこ　除湿　カビ対策

天然桐すのこ湿気を吸収し防虫効果、梅雨のカビ対策使わない時は折りたたむことで布団を干せて部屋干し利用、かつ省スペースに！キャスター付き■カラー ナチュラル ■商品に関するご注意 ※お客様組立て品となります。【配送上注意事項】 2～5日営業日以内の発送予定となります。 通常お届けは配送ドライバー1名となります。 また商品はすべて玄関でのお渡しとなります。 ご了承いただきますようよろしくお願い致します。【商品サイズ】（約）W208×D99×H39cm【商品重量】 19.5kg【梱包サイズ】W97×D33×H29cm【梱包重量】20.5kg【素材】スチールパイプ・天然木桐すのこ【耐荷重】100kg✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽【配送についてのお知らせ】申し訳ございませんが北海道・沖縄・離島への配送はお受けしておりません。あらかじめご了承下さい。通常、2-5営業日以内での発送を心がけております。天候・社会情勢等により、変更の場合がございます。その際はなるべく早くご連絡させて頂きます。※土・日・祝配送作業休みご縁を大切に、丁寧なお取引を目指します！いつも有難うございます。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽



すのこベッド 折りたたみ ロール式 シングル 桐すのこマット 湿気対策 カビ 通気性 折り畳みベッド (ロール式)



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