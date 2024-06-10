大人気 ソファーベッド ニトリ マークス 多機能

メーカーニトリ★入れ替えに伴い邪魔になってしまう家具家電の回収も行なっております。買取・無料・有料の3段階で配送の際に相談し希望あれば回収いたします※地域限定送料込みです※東京都23区千葉県船橋市浦安市習志野市鎌ヶ谷市柏市、白井市印西市埼玉県→幸手市、久喜市、川口市、春日部市三郷市、八潮市、等の付近、相談下さい茨城県→古河市、筑西市、下妻市、桜川市栃木県→真岡市、小山市、下野市、壬生町、上三川町、野木町です！この近くでも送料込みで行ける場合ありますし、込みでなくても少しの追加でいける場合あるので気軽に相談お願いいたします！どんな遠くても大丈夫ですがその分送料増えてしまうこともあります泣相談下さい(..)商品名MARKSマークスMARKSAMサイズ幅1830×奥行980×高さ850mm座面幅1130×奥行530mm座面までの高さ410mm背もたれ高さ500mmベッド時サイズ幅1830×奥行1150mm状態目立った傷や汚れはございません。



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