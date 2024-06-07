【希少・美品】HUKLA フクラ ドイツ ヴィンテージソファ 2Pソファ

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◆【希少・美品】HUKLAフクラヴィンテージソファミッドセンチュリー2Pソファドイツ◆知る人ぞ知るこだわり派ブランドのフクラ。フクラは1973年に生まれたドイツと日本の合併ブランドです。ドイツの家具作りの技術を活かし、日本のウレタンメーカーであるイノアックコーポレーションが製造。日々の暮らしでやすらぎをくれるソファを中心に、使いやすく機能美にこだわった商品を展開し続けています。その品質の高さは先進の技術と設備によって生み出されています。サイズの種類が豊富で半オーダーメイド感覚で作られるソファたちは、一つひとつの家庭にベストな形。とことんクオリティにこだわることから、家具としてはやや高額なものの、そのクオリティの高さ、シンプルなデザイン性は何代にもわたって受け継がれるべき家具です。◆サイズ(約)W1475D780H720(SH390)こちらは2人掛けとなっております。サイズ違いで2.5人掛けも在庫ございます。テイスト···レトロ・ミッドセンチュリー主な張り地···布・ファブリック当店で扱っております商品は実際に使用されていた中古品でございます。商品によっては使用や経年によるキズ、スレ、シミ、サビ、色褪せ、歪み、反り等ございます事をご理解下さいませ。※画像ではわかり難い部分もございます。アンティークやヴィンテージなどのUSED品にご理解ある方のみのご購入をお願いいたします。#暁ANTIQUE#アカツキアンティーク#アンティーク家具#ヴィンテージ家具#レトロ家具#時代家具#古道具#骨董品#アンティーク#ヴィンテージ#インテリア#昭和レトロ#カリモク#オールドカリモク#マルニ木工#オールドマルニ#キツツキマーク#飛騨産業#飛騨家具#アクタス#antique#antiquefurniture#vintage#vintagefurniture#funiture#karimoku#actus#アンティークのある暮らし#アンティークのある生活#hukla#フクラ#ミッドセンチュリー