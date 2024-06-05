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【新品・未開封品】KLIPPAN　クリッパン　マッシュルームスツール　SSサイズ
商品番号 U45228462643
商品名

【新品・未開封品】KLIPPAN　クリッパン　マッシュルームスツール　SSサイズ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 13,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KLIPPAN/クリッパン　スツールシャーンスンド　エクリュ　SSサイズ新品・未開封品ですが、箱の裏側に微かに凹みがあります。北欧・スウェーデンの「クリッパン」と、北海道の「匠工芸」のコラボレーションが生み出した唯一無二のスツールコレクションです。張り材-オーガニックコットン100％脚部-天然木(ホワイトアッシュ材)表面加工-ウレタン樹脂塗装クッション材-ウレタンフォームW31.5×D31.5cm(座面φ23.5cm)×H50cm/パッケージW63.5cm×D6.5cm×H35cm約1,700g即購入OKです。#KLIPPAN#クリッパン#匠工芸#マッシュルームスツール#スツール#北欧#北欧インテリア#ChatonDeLily
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