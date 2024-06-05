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- 【新品・未開封品】KLIPPAN クリッパン マッシュルームスツール SSサイズ
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商品詳細
KLIPPAN/クリッパン スツールシャーンスンド エクリュ SSサイズ新品・未開封品ですが、箱の裏側に微かに凹みがあります。北欧・スウェーデンの「クリッパン」と、北海道の「匠工芸」のコラボレーションが生み出した唯一無二のスツールコレクションです。張り材-オーガニックコットン100％脚部-天然木(ホワイトアッシュ材)表面加工-ウレタン樹脂塗装クッション材-ウレタンフォームW31.5×D31.5cm(座面φ23.5cm)×H50cm/パッケージW63.5cm×D6.5cm×H35cm約1,700g即購入OKです。#KLIPPAN#クリッパン#匠工芸#マッシュルームスツール#スツール#北欧#北欧インテリア#ChatonDeLily
http://narcologia.ru/goods/Stanford205773.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral264832.html
http://narcologia.ru/goods/Adder490275.html
【新品・未開封品】KLIPPAN クリッパン マッシュルームスツール SSサイズ
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