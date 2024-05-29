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チェスターフィールドソファ　総本革
商品番号 A16626928227
商品名

チェスターフィールドソファ　総本革
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 54,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。チェスターフィールドソファの美品（ほぼ未使用）です。購入しましたが部屋の雰囲気に合わずに直ぐに別室に移動、保管しておりました。　脚を外しての搬入となります。脚はメタルプレートとボルトで簡単にとめられ、スパナもついております。　クッションは、ある程度のかたさがあり、マジックテープで本体に固定でき安定感があります。クッションにはファスナーがついています。熟練の職人さんによる背もたれ部分はボタン留め、アームと足元は鋲打ちのアンティーク加工された英国伝統家具で、クオリティーはとてもすばらしいと思います。　サイズ　約188×78×103センチ　座面まで　約　手前47センチ　　　　　　約　中央49センチお探しの方いかがでしょうか。お気軽にお尋ね下さいませ。
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