チェスターフィールドソファ　総本革

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。チェスターフィールドソファの美品（ほぼ未使用）です。購入しましたが部屋の雰囲気に合わずに直ぐに別室に移動、保管しておりました。 脚を外しての搬入となります。脚はメタルプレートとボルトで簡単にとめられ、スパナもついております。 クッションは、ある程度のかたさがあり、マジックテープで本体に固定でき安定感があります。クッションにはファスナーがついています。熟練の職人さんによる背もたれ部分はボタン留め、アームと足元は鋲打ちのアンティーク加工された英国伝統家具で、クオリティーはとてもすばらしいと思います。 サイズ 約188×78×103センチ 座面まで 約 手前47センチ 約 中央49センチお探しの方いかがでしょうか。お気軽にお尋ね下さいませ。
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