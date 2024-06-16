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■手造り・男前　古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・花台や飾り台にも
商品番号 M64006612055
商品名

■手造り・男前　古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・花台や飾り台にも
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■手造り・男前　古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・長椅子　花台や飾り台にも座面は足場板（62.0㎝×20.6㎝×厚さ35㎜）　高さ約37.0㎝　足は淡水域で採取された木材です、！水洗い、乾燥！処理済との事、ネットで購入しました。花台や飾り台にもいい！！！玄関などの足ふみ台，縁台代わりにも。当方素人DIYハンドメイド品です。天然木を使用の為多少板の反り傷ひび、ささくれ、誤差等あると思います、また、作業中の塗装むら、剥げ、傷があります、神経質な方はご遠慮ください。多少のアバウトさがありますが、味わいとしてご理解の上でのご購入をお待ちしていますね。梱包はクッション材（プチプチ）とリサイクルダンボールを利用致しますのでご了承下さい。　#ヘザーブラウン#古木風　#アンティック風　#花台　#インテリア　#スツール　#F4　#SM　#F6　#アクリル　#油彩額　#額縁
http://narcologia.ru/goods/scissoring161396.html
http://narcologia.ru/goods/kindness522305.html
http://narcologia.ru/goods/composite815054.html
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