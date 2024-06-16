■手造り・男前　古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・花台や飾り台にも

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■手造り・男前 古材足場板＆流木で、スツール木製ベンチ・長椅子 花台や飾り台にも座面は足場板（62.0㎝×20.6㎝×厚さ35㎜） 高さ約37.0㎝ 足は淡水域で採取された木材です、！水洗い、乾燥！処理済との事、ネットで購入しました。花台や飾り台にもいい！！！玄関などの足ふみ台，縁台代わりにも。当方素人DIYハンドメイド品です。天然木を使用の為多少板の反り傷ひび、ささくれ、誤差等あると思います、また、作業中の塗装むら、剥げ、傷があります、神経質な方はご遠慮ください。多少のアバウトさがありますが、味わいとしてご理解の上でのご購入をお待ちしていますね。梱包はクッション材（プチプチ）とリサイクルダンボールを利用致しますのでご了承下さい。 #ヘザーブラウン#古木風 #アンティック風 #花台 #インテリア #スツール #F4 #SM #F6 #アクリル #油彩額 #額縁