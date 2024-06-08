3人用電動本革テーブル付きリクライニングソファ(グラッゼ2 BK)

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ニトリ 電動リクライニングソファ3人用電動本革テーブル付きリクライニングソファ(グラッゼ2BK)2年間使用しました。模様替えする為に買い替えることにしました。ソファサイズ···3人掛け以上ゆったり極上のくつろぎをお届けする、電動リクライニングソファ。心臓とふくらはぎが同じ高さの寝姿勢になります。主な張り地···天然皮革（本革）機能···電動リクライニング幅191×奥行91×高さ100cm素材皮革（牛革）／合成皮革重量約93kg●喫煙者無し、ペット無し●背もたれの後ろ部分にほつれが数箇所あります。